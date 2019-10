Caracas, Venezuela. – El retorno de los diputados del Partido Comunista de Venezuela a la Asamblea Nacional marca un nuevo paso en el proceso de diálogo nacional por la convivencia política pacífica.

La Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno y varios partidos de la oposición surgió marcada por el principio fundacional del diálogo abierto, sin exclusiones.

El secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuera, informó que durante la plenaria del Comité Central del ente partidista se analizó la importancia de reincorporarse al órgano parlamentario para hacer frente y desenmascarar desde su seno los planteamientos de la derecha.

El dirigente político indicó además que la bancada comunista planteará la necesidad de abordar el tema del desacato del ente parlamentario, con el fin de devolverle su condición de poder práctico del Estado, y no sea únicamente foro de debate.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.