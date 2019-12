Nuevo gobierno argentino en plena ofensiva contra el hambre

Buenos Aires, Argentina. – El presidente argentino, Alberto Fernández, convidó a referentes empresariales, sindicales y organizaciones sociales, a poner todo el empeño para acabar con el hambre en ese país suramericano.

Durante la primera reunión del Consejo Federal para detener ese flagelo, Fernández llamó a desterrar posiciones individualistas y admitir lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por la gente que pasa hambre.

Acompañado por varios ministros, el mandatario insistió en tratar el problema de manera integral, con la inquebrantable misión de garantizar el derecho a la alimentación de la población vulnerable.

El plan abarca varios ejes, entre estos garantizar la alimentación a través de una Tarjeta de recarga mensual y habilitada exclusivamente para la compra de alimentos, que no permitirá la extracción de dinero ni adquisición de otro tipo de productos.

