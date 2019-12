Nuevo gobierno argentino avanza medidas antes de fin de año

Buenos Aires, Argentina. – El presidente argentino, Alberto Fernández, inició la primera etapa de su gobierno con una serie de medidas que enviará al Congreso y anuncios concretos para beneficiar a varios sectores en crisis.

Apenas una semana después de asumir, adelantó la rebaja en los medicamentos en un 8 por ciento, un bono para los jubilados y otro para la llamada Asignación Universal por Hijo, y espera anunciar aún más iniciativas antes de fin de año.

Para los jubilados, al igual que los beneficiados por la Asignación Universal por Hijo, habrá un aumento de 5 mil pesos para el fin de año, además se anuncia la próxima distribución de la tarjeta alimentaria.

El presidente argentino adelantó que lanzarán lo que ha definido como Plan Alimentar o el plan contra el hambre, el cual es un proyecto que apoyará financieramente a toda mujer embarazada o con hijos.

