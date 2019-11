Michael Pompeo apoya accionar de la OEA en Bolivia

Washington, EE.UU. – Poco después de consumado el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, el secretario de Estado norteamericano Michael Pompeo respaldo el actuar de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el país andino.

El jefe de la diplomacia estadounidense declaró: Encomiamos el trabajo profesional de la misión técnica de la OEA que encontró muchas irregularidades preocupantes en las elecciones en Bolivia.

En el sitio digital del Departamento de Estado, Pompeo dijo que urgen a la mencionada organización a que envíe una misión a Bolivia para supervisar el nuevo proceso electoral, sin mencionar el proceder de la derecha violenta, la policía y el ejército que actuan contra el legitimo gobierno de Evo Morales.

Pompeo aseguró, en referencia a un futuro gobierno apegado a Washington, que continuarán trabajando con el objetivo de que perdure la democracia en Bolivia, por supuesto, vista con ojos de águila.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.