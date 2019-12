México presentará denuncia contra Bolivia

Ciudad de México. – El canciller mexicano Marcelo Ebrard, informó que su país presentará un recurso contra el Gobierno de facto de Bolivia ante la Corte Penal Internacional, por lo que considera un asedio a su embajada en La Paz, así como a la residencia de su embajadora.

El ministro anunció que México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas.

La tensión entre ambos países ha venido en aumento en los últimos días debido al fuerte cerco que impusieron las autoridades de facto bolivianas a la sede diplomática mexicana, donde una veintena de personas vinculadas al expresidente Evo Morales se encuentran solicitando asilo.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reiteró el reclamo a Bolivia de que cumpla con sus obligaciones emanadas de la Convención, y que incluyen garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.

