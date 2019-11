México otorga asilo político a Evo Morales

Ciudad de México. – El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que el presidente Evo Morales aceptó el asilo político ofrecido por su nación, tras el golpe de Estado ejecutado el domingo y los hechos de violencia registrados en el país.

El diplomático recordó que México es caracterizado por respetar los asuntos internos de las naciones, y por conceder el derecho a asilo político a aquellos que sufran persecución.

Ebrad indicó que el mandatario boliviano hizo la solicitud formal, luego de la invitación realizada por ese país, y se le otorgó la medida por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se vive en Bolivia que pone en peligro su vida.

Reiteró el llamado para que el jefe de Estado tenga todas las garantías necesarias, y así cumplir con esa petición, mediante el procedimiento dispuesto por varios acuerdos diplomáticos suscritos en el marco del derecho internacional.

