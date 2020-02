Maduro responsabiliza a Guaidó por nuevas sanciones

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó al opositor Juan Guaidó por las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra la aerolínea estatal venezolana Conviasa.

Cientos de personas salieron a las calles de Caracas para protestar por las sanciones impuestas por el Gobierno del país norteño contra la aerolínea estatal venezolana, producida luego de la visita del diputado opositor Juan Guaidó al país norteamericano.

Los trabajadores de la aerolínea tomaron las calles de la capital venezolana antes de reunirse con Maduro, quien se dirigió a la multitud para anunciar que se realizará una demanda internacional contra los Estados Unidos por las sanciones.

El presidente venezolano ha responsabilizado al opositor Guaidó debido a que estas sanciones se han impuesto luego de que sostuviera varias reuniones durante su visita a la nación del Norte.

