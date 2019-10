Lula centra acciones en su inocencia

Brasil. – El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple prisión política desde el último año, reiteró que desestima cambiar al régimen semiabierto y que solo está interesado en su inocencia.

Afirmó que no da prioridad al juicio que comenzó este jueves de las llamadas Acciones Declaratorias de Constitucionalidad por parte del Supremo Tribunal Federal, que de admitirse liberaría a más de 200 mil prisioneros.

La decisión puede conducir a la liberación de Lula, quien remarca que su prioridad absoluta es que el Supremo juzgue el mérito del proceso que lo mantiene en prisión política, anule la condena sin delito y sin pruebas, y consolide su condición de inocencia.

De aceptarse los argumentos de las Acciones Declaratorias de Constitucionalidad, el exsindicalista seguiría siendo procesado, pero, en teoría, debería esperar en libertad el resultado de los casos en los que se le acusa.

