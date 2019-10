Los No Alineados en una nueva etapa

Bakú, Azerbaiyán.- La 18va Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, MNOAL, concluye hoy en la capital de Azerbaiyán, país que asume hasta el 2022 la presidencia de esa agrupación.

Los caminos a recorrer estarán contenidos en la Declaración de Bakú, que será adoptada por el consenso de la mayoría de representantes de las 120 naciones del MNOAL, las cuales conforman casi las 2 terceras partes de los Estados integrantes de las Naciones Unidas.

La defensa del multilateralismo, el diálogo, la negociación y la cooperación para la solución de conflictos resultan principios que deberán estar refrendados en el documento final, y en otros pronunciamientos.

Con tal propósito se pronunciaron diversos mandatarios que intervinieron en la jornada inaugural, entre ellos los presidentes de Cuba, Venezuela Ghana, Irán, Argelia, Pakistán, Namibia, Venezuela y el jefe de Estado del país sede de la cumbre.

