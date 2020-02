Llaman en Colombia a cesar violencia y construir paz definitiva

Bogotá, Colombia. – Varias voces llaman al cese de la violencia en Colombia y a la construcción de la paz definitiva en un país con millones de víctimas del conflicto armado.

Las reacciones se generaron sobre todo por la situación existente en el Catatumbo, considerada una de las regiones más golpeadas por la violencia y el abandono estatal.

El guerrillero Ejército de Liberación Nacional anunció a principios de esta semana un paro armado de tres días, que comenzará mañana en todo el país, y el Ejército Popular de Liberación hará una acción similar por tiempo indefinido, que empezó este miércoles en la mencionada región,

Alirio Uribe, abogado y defensor de derechos humanos, opinó que el Gobierno debe buscar una paz negociada en esa región, debe parar el confinamiento de las comunidades, el reclutamiento forzado y cumplir con los acuerdos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.