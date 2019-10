Líderes indígenas exigen demandas en Brasil

Brasilia, Brasil. – Unos 70 líderes indígenas brasileños visitarán en Brasilia la Fundación Nacional del Indio, el Ministerio de Justicia y el Supremo Tribunal Federal para exigir demandas y en especial la aceleración de los procesos de demarcación de tierras nativas.

La agenda de reclamo de los caciques de 23 comunidades del estado de Bahía incluye además temas en las áreas de educación, salud, acceso a servicios de iluminación y regularización de terrenos.

Según el jefe Aruá Pataxó, de la Federación Indígena de las Naciones Pataxó y Tupinambá del Extremo Sur de Bahía, hay casos de alumnos que viajan más de 700 kilómetros hasta la capital para asistir a clases.

En un comunicado, el grupo Articulación de Pueblos Indígenas indica que el objetivo del recorrido es denunciar las graves violaciones cometidas contra los pueblos nativos por el Gobierno de Jair Bolsonaro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.