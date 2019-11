Líderes del mundo se solidarizan con Evo Morales

Caracas, Venezuela. – El presidente de la República Boliviariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este domingo que la Organización de Estados Americanos (OEA) formó parte de la trama del golpe contra Evo Morales.

En Venezuela, el Partido Socialista Unido convocó a una gran jornada de movilizaciones esta semana en rechazo a la asonada golpista en Bolivia y contra el fascismo.

El anuncio lo hizo el primer vicepresidente de la organización, Diosdado Cabello, en rueda de prensa en Caracas, donde señaló luego del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales que en Bolivia habrá una gran persecución contra sus seguidores.

Eso no tiene que ver con movimientos sindicales sino de burguesía, dijo al referirse a las acciones violentas ocurridas en Bolivia, y añadió que ante la arremetida fascista, la movilización popular es el gran antídoto, por lo que se convoca a una marcha, el día 16, en Caracas.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este domingo el golpe de Estado que llevó a renunciar al mandatario boliviano, Evo Morales Ayma.

Acabo de saber que hubo un golpe de Estado en Bolivia y que el compañero Evo Morales fue obligado a renunciar, escribió Lula en su perfil de la red social Twitter.

Es lamentable que América Latina tenga una élite económica que no sepa convivir con la democracia y con la inclusión social de los más pobres, añadió el exmandatario, que gobernó Brasil entre 2003 y 2011 y que el viernes último salió de injusta prisión.

Sobre lo que acontece en Bolivia, tras el golpe de Estado contra el compañero Evo Morales, la radio y la televisión de Cuba están transmitiendo en vivo espacios informativos por Internet.

Repudian en Argentina y Venezuela golpe de Estado

La embajadora de Venezuela en Bolivia, Crisbeylee González, denunció ataques de sectores de la oposición a la sede diplomática de su país en el país andino.

Estamos bien pero tomaron la embajada, quieren hacer una masacre con nosotros; por favor, denuncien estos hechos que tienen lugar tras la crisis política que vive Bolivia y que llevó a renunciar al presidente, dijo la diplomática.

En las redes sociales, argentinos, así como bolivianos residentes en Argentina llaman a concentrarse en el Obelisco porteño, y personalidades políticas denuncian la asonada que llevó a renunciar a Evo Morales, quien incluso había convocado a nuevos comicios, aun cuando resultó ganador en los anteriores.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.