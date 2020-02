Líder parlamentario francés condena bloqueo yanqui a Cuba

Francois-Michel Lambert, presidente del Grupo de Amistad Francia-Cuba en la Asamblea Nacional, condenó este domingo en París el bloqueo estadounidense y su impacto en las aspiraciones de desarrollo de la Isla.

El pueblo cubano, 11 millones de personas, está encerrado en sus opciones de desarrollo por el bloqueo, dijo el diputado en una gala por el aniversario 25 de la Asociación Cuba Cooperación Francia, encuentro con más de 570 invitados que culminó en las primeras horas de este domingo.

Lambert destacó la labor del grupo que preside por su compromiso con el rechazo al cerco económico, comercial y financiero vigente desde hace más de cinco décadas.

Son 70 parlamentarios que, al margen de su color político, tienen una posición unánime contra el bloqueo y a favor de dar soluciones para que Francia tenga una actividad económica normal con un país soberano, advirtió.

