Lava Jato es una operación para destruir Brasil

Brasilia, Brasil.- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que la investigación judicial bajo el nombre de Lava Jato resulta hoy una operación de destrucción de Brasil, de la democracia y del pueblo que vuelve al desempleo y a la miseria.

Durante una reunión nacional de la Campaña Nacional Lula Libre, en Sao Paolo, el dirigente obrero destacó que resulta fundamental mostrar a la sociedad brasileña que esa operación no solo estuvo concebida para perjudicarlo a él, sino que es para acabar con el gigante suramericano.

Afirmó que dedicará el resto de su vida a probar su inocencia y a demostrar que el grupo de trabajo de Lava Jato está empantanado en compromisos con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos.

El encuentro reunió a representantes de más de 20 organizaciones y movimientos, que forman parte del Comité Nacional Lula Libre, entre ellos miembros de los partidos Comunista de Brasil.

