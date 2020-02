Juicio político dará armas a Trump para campaña por  reelección

Con el fin del juicio político a la vista y la absolución asegurada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emerge envalentonado de la mayor prueba de su mandato camino a la campaña por la reelección.

Los adversarios demócratas utilizaron el arma constitucional y no lo derrotaron, advirtió el diario The New York Times al abordar el tema.

De hecho –acotó el diario- ni los de la fuerza azul lograron llevar a término un juicio completo con testigos que sustentaran las acusaciones contra el magnate inmobiliario devenido jefe de la Casa Blanca.

Trump saldrá envalentonado para reclamar la exoneración y llevar su caso de agravio, persecución y resentimiento a la campaña electoral; para sus allegados el juicio político será una mancha pero pasará a los registros como el primer presidente en Estados Unidos que enfrentará a los votantes tras un proceso de impeachment, estimó el Times.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.