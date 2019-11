Jefe del Ejército de Bolivia recomienda a Evo que dimita

La Paz, Bolivia. – El jefe del Mando Militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, ha sugerido al presidente de Bolivia, Evo Morales, que renuncie a su cargo, refiere Cubadebate.

Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia, ha afirmado Kaliman a la prensa.

El texto leído por Kaliman destaca la escalada del conflicto que atraviesa el país y argumenta que velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución política del estado, en conformidad al Artículo 20 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, sugieren la renuncia de Morales.

Kaliman se ha referido al pueblo boliviano y sectores movilizados a los que instan a deponer las actitudes de violencia y desorden, refiere Cubadebate.

