Interrogantes en el juicio político a Trump

Washington, EE.UU. – Los senadores estadounidenses concluirán hoy la fase de preguntas a las partes en el juicio político contra el presidente Donald Trump.

Luego de escuchar durante varios días los argumentos de los congresistas demócratas que se desempeñan como fiscales, y los del equipo legal del gobernante, los miembros de la Cámara Alta solicitaron iniciar con los interrogatorios.

Sin embrago, los demócratas se han mostrado pesimistas sobre la posibilidad de contar con testigos, lo que significa que siguen sin tener el apoyo necesario de al menos 4 republicanos que se les unan este viernes en la votación sobre el tema.

Trump es el tercer presidente en la historia del país en enfrentar un juicio político, luego que la Cámara de Representantes lo acusó de abuso de poder y obstrucción, debido a su solicitud a Ucrania abriera investigaciones que lo habrían favorecido en las elecciones de noviembre próximo.

