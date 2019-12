Imparable persecución política de gobierno de facto en Bolivia

La Paz, Bolivia. – La persecución política contra exintegrantes del ejecutivo de Evo Morales por el gobierno de facto instalado en Bolivia después del golpe de Estado de hace más de un mes, sigue mostrando hoy su lado más oscuro.

Así lo confirman informes de medios locales que publicaron el allanamiento en La Paz este viernes de la vivienda del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, lo que se suma a la negativa de las autoridades actuantes a entregarle un salvoconducto para que abandone el país.

Hace varios días personalidades y organizaciones del mundo se han unido en una campaña internacional para exigir al gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez que otorguen los salvoconductos a las exautoridades refugiadas en la embajada de México.

Diversos observadores opinan que la negativa del gobierno de facto de dar los salvoconductos es violatoria del derecho internacional público.

