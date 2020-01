Gobierno de Sánchez y Cataluña inician contactos para fijar negociación

Madrid, España. – El Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo catalán iniciaron tras la investidura del 7 de enero los contactos para fijar una mesa de negociación entre gobiernos que irá precedida de un encuentro entre presidentes en los próximos días.

Los contactos entre los gabinetes del presidente de Cataluña, Quim Torra, y del líder español, Pedro Sánchez, se iniciaron inmediatamente tras la investidura del socialista como presidente del Gobierno español.

Estas conversaciones entre gobiernos arrancaron con el fin de encontrar lo antes posible una fecha para el encuentro pactado entre los presidentes en su última conversación telefónica.

La mesa bilateral deberá comenzar en los 15 días después de la investidura de Sánchez, por lo que la reunión entre presidentes tendrá que producirse con anterioridad, algo que trabajan para coordinar los dos ejecutivos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.