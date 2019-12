Gobierno boliviano expulsa a diplomáticos mexicanos y españoles

México y España lamentaron la decisión del Gobierno de facto de Bolivia de expulsar a personal diplomático de ambos países, tras un incidente en la residencia de la representante mexicana.

El Gobierno de México consideró que la medida, instrumentada por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, responde a intereses políticos, mientras España, como medida recíproca, expulsó a tres miembros de la representación boliviana en Madrid.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado en el que considera que la decisión de declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, es de carácter político, e instruye a la funcionaria regresar con el fin de resguardar su seguridad e integridad.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard indicó: “Daremos todo el apoyo al personal que estará al frente de nuestra embajada en La Paz, encabezados por la Consejera Ana Luisa Vallejo”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.