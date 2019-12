Fracasan provocaciones del opositor venezolano Guaidó

Moscú. – El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha declarado que el opositor venezolano Juan Guaidó, continúa con una política de acciones provocativas y que el tiempo ha demostrado que su proyecto ha fracasado.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, hizo hincapié en que Guaidó no solo está sumido en escándalos de corrupción de alto nivel, sino que continúa con una política de acciones provocativas.

Zajárova recordó que recientemente se revelaron los planes de los miembros del partido de Guaidó para atacar dos cuarteles militares, en el estado de Sucre, para confiscar arsenales y provocar más enfrentamientos armados.

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, también llamó a los opositores venezolanos a reconocer la realidad objetiva, y aceptar que en Venezuela solo hay un jefe de Estado: el presidente Nicolás Maduro.

