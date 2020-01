Exguerrilleros siguen siendo víctimas de la violencia en Colombia

Exguerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil siguen siendo hoy día víctimas de la violencia en Colombia, donde en las últimas horas fue asesinado John Fredy Vargas, quien desarrollaba planes agrícolas en el departamento de Huila.

El medio local Blu Radio informó que el crimen ocurrió cuando Vargas se movilizaba en una motocicleta en compañía de su novia, después de asistir a una reunión con funcionarios de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

En un contexto de persistente violencia, el ahora partido FARC expresó su preocupación por no haber garantía de seguridad, reflejada en la continuidad sistemática del asesinato de líderes sociales y de exguerrilleros de las extintas FARC-EP.

Luego de más de tres años de firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla FARC-EP, se insistió en implementar lo pactado, pero falta la seguridad.

