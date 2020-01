Evo Morales condena militarización de ciudades bolivianas

El depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales condenó la militarización del país autorizada por el gobierno de facto, por considerar que viola los derechos de la ciudadanía contemplados en la Constitución.

El exmandatario en su perfil de Twitter escribió que con la militarización de las ciudades de Bolivia rige un estado de sitio, de suspensión de derechos y garantías constitucionales al pueblo, una prueba más de la dictadura de Áñez.

Por su parte, el titular de Defensa, Fernando López, explicó que la iniciativa está dirigida a dar tranquilidad y paz a los bolivianos mediante operaciones conjuntas con la policía.

Sin embargo, medios locales señalan que la medida está dirigida a controlar a los seguidores de Morales y el partido Movimiento al Socialismo por las continuas muestras de descontento con las acciones del gobierno presidido por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.

