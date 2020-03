Estados Unidos y Basil firman polémico acuerdo militar

Miami, EE.UU. – El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur estadounidense, firmaron este domingo en Miami un acuerdo bilateral de defensa, que supuestamente busca “mejorar o suministrar nuevas capacidades militares”.

El Acuerdo de Proyectos de Investigación, Pruebas y Evaluación abre el camino para que Estados Unidos y Brasil desarrollen proyectos futuros conjuntos, alineados con el mutuo interés de las partes.

La firma ocurre un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibiera a Bolsonaro en su residencia, donde discutieron sobre la crisis venezolana y reiteraron el apoyo al opositor Juan Guaidó.

Ambos arremetieron una vez más contra el presidente legítimo, Nicolás Maduro, quien el viernes aseguró en Caracas que esa reunión era parte de un plan de Estados Unidos para desatar un conflicto en Venezuela y justificar una intervención.

