Estados Unidos acusado ante la Corte Penal Internacional

La Haya, Países Bajos. – El canciller venezolano, Jorge Arreaza, viajó a La Haya, Países Bajos, para exponer ante la Corte Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos contra el pueblo del país suramericano.

El Canciller venezolano denunció cómo las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump afectan asuntos vitales del pueblo venezolano, como el derecho a la alimentación y a la salud, y que además, impiden el libre acceso de Venezuela al mercado internacional.

El ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, se encuentra en La Haya en busca de la justicia ante los tribunales internacionales frente a la agresión estadounidense contra su país.

La más reciente sanción ilegal de Estados Unidos fue contra la aerolínea estatal Conviasa, empresa que ejecuta varios programas de atención social como el Plan Vuelta a la Patria.

