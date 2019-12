Entrega Rusia a Venezuela cargamento de medicamentos

Moscú, Rusia. – La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, informó que su país entregó un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela que incluye 200 mil paquetes de medicamentos con insulina.

Por nuestra parte, estamos intentando de todas las maneras posibles apoyar al pueblo venezolano, manifestó Zajárova, quien añadió que los envíos se realizarán mensualmente, y en el futuro se prevé ampliar la gama de fármacos.

La alta funcionaria explicó que, según lo previsto, se enviarán otros 5 millones de paquetes próximamente, lo que proporcionará medicamentos vitales para los ciudadanos con diabetes en la nación bolivariana.

El 12 de diciembre último, la empresa farmacéutica rusaGero-farm informó que envió su primer lote de insulina a Venezuela, convirtíendose en el único proveedor de ese fármaco vital en el país suramericano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.