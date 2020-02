Ejército sirio reconquista territorios y asegura ciudad de Alepo

Más de 40 localidades y zonas fueron retomadas este domingo por el ejército árabe de Siria en el oeste y noroeste de la provincia de Alepo, al norte de Damasco, la capital del país.

Los militares liberaron las ciudades de Hayan, Bayanoun, Musebeen, Lairamoun y otros poblados y zonas en medio de un colapso en las filas de los terroristas que quemaron sus cuarteles generales y sedes antes de retirarse, informaron medios locales.

Con esos avances ya queda asegurada la capital provincial, Alepo, que sufre desde 2012 bombardeos terroristas con cohetes y morteros que causaron la muerte de miles de civiles.

Más de mil 400 kilómetros cuadrados fueron liberados por los uniformados sirios desde el inicio de su ofensiva hace un mes en las provincias de Idleb y Alepo, y en esa última, los habitantes salieron a festejar la victoria.

