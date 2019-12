Dos muertos y un herido en tiroteo en Texas

Dos personas murieron y una tercera se encuentra en condición crítica después de que un hombre armado abriera fuego este domingo en una iglesia del estado norteamericano de Texas, dijeron las autoridades.

Un vocero del Departamento de Bomberos declaró que los disparos tuvieron lugar en la Iglesia de Cristo West Freeway, en la localidad de White Settlement, a unos 16 kilómetros al oeste de Fort Worth.

Por su parte, Macara Trusty, portavoz del servicio de emergencias médicas, dio a conocer que una persona murió en el lugar de la balacera y otra en camino al hospital, según informes del diario USA Today.

Los reportes de prensa acerca del tiroteo este domingo en Texas indican que entre los fallecidos se reporta al autor del ataque, quien había liquidado a uno de los miembros del equipo de seguridad de la iglesia antes de ser ultimado por otro oficial del lugar.

