Destacan en Venezuela legado martiano como guía para América Latina

El legado del Héroe Nacional de Cuba, José Martí constituye una guía para todos los proyectos de transformación de América Latina, aseguró este domingo el embajador de la isla caribeña en Venezuela, Dagoberto Rodríguez.

En el puerto de La Guaira, donde se inició este domingo la caminata hasta la plaza Bolívar, en Caracas, para homologar el recorrido hecho por Martí a su llegada por primera vez a la nación bolivariana, hace 139 años, Rodríguez afirmó que el pensamiento martiano es un factor de unión para construir una América Nuestra diferente.

En declaraciones a Prensa Latina, el diplomático expresó que no existe un movimiento de izquierda y progresista que no tenga a Martí (1853-1895) y a Simón Bolívar (1783-1830) como faro, ante lo cual destacó a los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense como ejemplos de las luchas por la dignidad.

Enfatizó además en que la trascendencia de la obra martiana como gran bolivariano se demuestra en esta jornada, en la que cubanos y venezolanos realizan un difícil recorrido para rendir homenaje al Apóstol de la isla, lo cual simboliza la unión, cercanía y solidaridad de ambos países.

Como muestra de la amistad histórica entre ambos pueblos, los venezolanos realizan una jornada de actividades para rendir tributo al prócer cubano, iniciada el 20 de enero con una exposición de dibujos infantiles, inspirados en la revista martiana La Edad de Oro.

La programación culminará este martes con una ofrenda floral en la plaza José Martí, justo cuando se cumple el aniversario 167 del natalicio del revolucionario cubano.

