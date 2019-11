Denuncian en Venezuela sabotajes contra el metro de Caracas

Caracas, Venezuela. – El ministro de Transporte Terrestre de Venezuela, Hipólito Abreu, denunció el sabotaje perpetrado en el Metro de Caracas con el fin de afectar el transporte en la capital.

A través de su cuenta en la red social digital Twitter el ministro informó, que días atrás fue reportado un sabotaje en MetroCable Mariche, y ahora la línea dos del Metro de Caracas es saboteada en dos cajas inductivas ubicadas entre la estación Mamera y Caricuao.

Señaló Abreu que esas acciones intentan desestabilizar al país y crear estados de ánimo desfavorables, para promover el desorden; asimismo, detalló que la clase obrera enfrenta este nuevo ataque.

Recientemente, varios diputados opositores instaron a los transportistas privados a detener el servicio o aumentar los precios, con el fin de desatar una revuelta entre la población, en tanto, el Estado promueve alternativas de cara a las fiestas navideñas.

