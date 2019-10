Denuncian en Venezuela nuevos planes de la derecha

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este miércoles que su Ejecutivo presentará pruebas sobre planes de la derecha para desestabilizar al país en noviembre próximo mediante actos de violencia callejera.

A esos elementos solo les espera la cárcel, la justicia, expresó el mandatario al insistir en que el Gobierno bolivariano está concentrado en trabajar por Venezuela, la gran vacuna contra la violencia.

Entretanto, representantes del Gobierno y de sectores de la oposición instalaron una Mesa Complementaria Electoral, previa a la conformación del Consejo Nacional Electoral que asumirá los procesos comiciales venideros.

A propósito del nuevo paso del proceso nacional de diálogo por la paz, establecido el pasado mes de septiembre, el vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, aseguró que los seis puntos acordados entonces están en proceso de implementación.

