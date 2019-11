Denuncia el Papa Francisco el uso de armas nucleares

Japón. – El Papa Francisco calificó de crimen el uso de la energía atómica con fines militares, durante sus visitas a Nagasaki e Hiroshima, ciudades japonesas víctimas de la bomba atómica.

El uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no sólo contra el hombre, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común, declaró Francisco en un discurso en el Memorial de la Paz de Hiroshima, cerca del lugar donde se lanzó la bomba estadounidense.

La verdadera paz sólo puede ser una paz desarmada, insistió el papa en Hiroshima, donde perdieron la vida unas 140 mil personas en el ataque y en los meses siguientes.

El pontífice estuvo antes en Nagasaki, ciudad que quedó devastada por una segunda bomba, tres días después de Hiroshima, y rechazó la doctrina según la cual poseer un arma nuclear pueda garantizar la paz.

