Denuncia el ALBA-TCP maniobra contra Evo Morales

Caracas, Venezuela. – Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), denuncian la inhabilitación de la candidatura del expresidente de Bolivia Evo Morales como senador para las elecciones del 3 de mayo.

El ALBA condena y califica de arbitraria la decisión del Tribunal Supremo Electoral boliviano de prohibir la postulación de Morales y señala que la medida es una evidencia más del golpe de Estado continuado contra el pueblo boliviano.

Además, la organización llama a la comunidad internacional para que denuncie la maniobra que atenta contra la libertad del proceso electoral de los bolivianos para elegir a sus representantes.

Los países del ALBA aseguran que la inhabilitación de Morales quiere evitar que quede demostrado el amplio respaldo de los bolivianos al exmandatario que libra una batalla histórica por su dignidad y la de su pueblo.

