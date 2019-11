Denuncia de fraude, pretexto para golpe de Estado en Bolivia

La Paz, Bolivia. – El presidente Evo Morales insistió en que las denuncias de supuesto fraude realizadas por la oposición en Bolivia, son un pretexto para ejecutar un golpe de Estado.

Cuando el pueblo se organiza es un instrumento político de liberación, sentenció el mandatario indígena ante una multitud reunida en defensa de la democracia en el centro de La Paz, capital de ese Estado Plurinacional sudamericano.

El primer mandatario indígena de esa nación, aseguró que el fraude es un invento ante la imposibilidad de la derecha de poder gobernar al país suramericano, pues resultó derrotada en las urnas, destaca un reporte de la multiestatal Telesur.

Morales instó a la población a defender el proceso de cambio que comenzó con su primera administración, y que ha llevado a Bolivia a convertirse en un modelo de crecimiento económico y de distribución de las riquezas.

