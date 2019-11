Demócratas rechazan nuevas restricciones a Cuba

Estados Unidos. – Senadores demócratas opuestos a la política impulsada contra Cuba por la administración de Trump, enviaron una carta al ejecutivo para rechazar las nuevas restricciones impuestas a los vuelos hacia la Isla.

En la misiva, los miembros del Senado advirtieron que la decisión de suspender los viajes aéreos comerciales a 9 aeropuertos internacionales de la Isla, es otro paso atrás para ambas naciones.

De acuerdo con los integrantes de la Cámara Alta, el enfoque de la administración Trump hacia Cuba perjudica a empresas, agricultores y ciudadanos estadounidenses, al tiempo que no logra ningún objetivo de política exterior o seguridad nacional de Estados Unidos

Esta determinación perjudicará a las familias cubanoamericanas, y sofocará las oportunidades comerciales y los contactos entre pueblos, apuntaron los firmantes, entre ellos las candidatas presidenciales demócratas Amy Klobuchar y Elizabeth Warren.

