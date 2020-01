Demócratas cerrarán fase de alegatos contra Trump en juicio político

Washington, Estados Unidos.- Los siete congresistas demócratas designados como gerentes del juicio político del presidente Donald Trump concluirán hoy la presentación de su caso contra el mandatario, acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Esta será la tercera jornada consecutiva en la que los miembros de la fuerza azul expondrán las pruebas recopiladas contra el gobernante, con el objetivo de tratar de convencer al Senado de mayoría republicana de remover a Trump de su cargo.

Se les dio a los fiscales un total de 24 horas, distribuidas en tres días para detallar la naturaleza de las acusaciones contra el inquilino de la Casa Blanca y las evidencias que las sustentan.

Pese a las maratónicas jornadas de alegatos en la cámara alta, ninguno de los senadores republicanos ha dado señales de que podría romper con su partido y apoyar el caso de la fuerza azul contra el presidente.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.