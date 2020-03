Declara la OMS a la Covid-19 como una pandemia

Ginebra, Suiza. – El director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró hoy al virus Covid-19 como una pandemia, debido a su propagación mundial.

En el perfil oficial en Twitter de la OMS, Ghebreyesus hizo un llamado a todos los países del mundo a aumentar las acciones para frenar la propagación de la enfermedad, la cual ha alcanzado los más de 100 mil infectados.

Debido a su propagación mundial, el Director General de la OMS pidió a los países intensificar las acciones para mitigar la propagación de la Covid-19, y proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas.

En Cuba aún no se reporta ningún caso de la enfermedad, y el Gobierno, junto al sistema nacional de Salud Pública, así como las organizaciones políticas y de masas, ha implementado un plan de medidas y acciones en cada región del país, para enfrentar la situación.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.