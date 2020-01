Cuba y Japón constatan excelente estado de relaciones

Tokio, Japón.- Cuba y Japón constataron el excelente estado de las relaciones bilaterales, señaló hoy una nota de prensa de la embajada de la Isla en Tokio.

El hecho se produjo durante un encuentro del embajador cubano, Miguel Ramírez, con el Presidente del Consejo de Investigaciones Políticas del gubernamental Partido Liberal Democrático y excanciller japonés, Kishida Fumio.

Ramírez hizo loas a la significación de la visita de Kishida a La Habana en mayo del 2015, la primera de un canciller japonés a Cuba, y recordó que aquel suceso favoreció el éxito de la visita a la Isla del actual primer ministro Shinzo Abe, 16 meses después.

El encuentro sucedió durante una cita organizada por el diario local de mayor circulación en el archipiélago japonés y en el mundo, Yomiuri Shimbun, que imprime diaramente cerca de 10 millones de ejemplares.

