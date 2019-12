Critican ingreso de Bolivia al Grupo de Lima

La Paz. – El depuesto presidente de Bolivia Evo Morales criticó el ingreso de su país, vía gobierno golpista, al Grupo de Lima, una instancia cuyo objetivo es desestabilizar a Venezuela.

Morales aseguró que el regalo de fin de año de los golpistas Jeanine Áñez, Luis Camacho y Carlos Mesa es volver al neoliberalismo, ingresando al Grupo de Lima.

Este fin de semana, el gobierno golpista anunció que se sumaría al Grupo de Lima, acción que marca la vuelta de timón del Estado Plurinacional en cuanto a relaciones internacionales.

Tras la asonada golpista, Bolivia anunció su restablecimiento de vínculos con Israel, interrumpidos en 2009; asimismo, la administración de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez anunció la ruptura de nexos diplomáticos con el gobierno venezolano, y reconoció al autoproclamado diputado Juan Guaidó como presidente encargado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.