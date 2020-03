Crece apoyo a candidato del MAS de cara a elecciones en Bolivia

La Paz, Bolivia. – El candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo, MAS, Luis Arce, lidera la intención de votos con un aumento del respaldo popular de cara a las elecciones generales en el país suramericano.

De acuerdo con un nuevo sondeo, Arce lidera la carrera hacia las urnas con un respaldo del 33 por ciento, seguido por el aspirante de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, con 18 puntos porcentuales.

En la tercera posición la ocupan la presidenta de facto y candidata de Juntos Jeanine Áñez, y también golpista y exlíder del Comité Cívico pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho.

La encuesta señala un incremento en el apoyo a Arce de casi dos puntos con respecto al anterior sondeo, y una disminución del respaldo de los votantes para el resto de los candidatos.

