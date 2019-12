Crearán en Venezuela la Gran Misión Cuadrantes de Paz

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el decreto de creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para el fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana.

A propósito de la celebración del X aniversario de la Policía Nacional Bolivariana, el mandatario indicó que esa estrategia se concretará la próxima semana, articulada con planes especiales de seguridad.

La Gran Misión Cuadrantes de Paz tiene 8 vértices que abordan el enfrentamiento a la acción delincuencial, el secuestro, el sistema de gestión de riesgo, la transformación de la Policía y otros ejes de importancia para proteger a la población.

Es preciso defender y proteger al pueblo para construir la seguridad del país junto al propio pueblo, expresó Maduro durante el acto de graduación de los nuevos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, celebrado este viernes.

