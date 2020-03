Covid-19 declarada como una pandemia

Ginebra, Suiza. – El director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró este miércoles a la Covid-19 como una pandemia, debido a su propagación mundial.

En el perfil oficial en Twitter de la OMS, Ghebreyesus hizo un llamado a todos los países del mundo a aumentar las acciones para frenar la propagación de la enfermedad, la cual ha alcanzado los más de 100 mil infectados.

.@WHO is deeply concerned by the alarming levels of the #coronavirus spread, severity & inaction, & expects to see the number of cases, deaths & affected countries climb even higher. Therefore, we made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic. https://t.co/97XSmyigME pic.twitter.com/gSqFm947D8

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 11, 2020