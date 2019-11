Convulsa Bolivia quince días después del golpe de Estado

La Paz, Bolivia. – Persisten hoy las movilizaciones populares en Bolivia contra la represión y la promulgación de una ley para nuevas elecciones como parte del complejo panorama en el país andino, dos semanas después del golpe de Estado.

En medio de una atmósfera de terror, 68 autoridades en los diferentes niveles fueron obligadas a renunciar en el contexto del complot de la derecha del 10 de noviembre pasado.

Para el excanciller Diego Pary, quien participó en Brasil en el congreso del Partido de los Trabajadores, lo más importante ahora es solucionar la crisis por la vía electoral, con garantías, ya que la represión de militares y policías ha dejado más de una treintena de muertos y centenares de heridos.

La convocatoria a nuevos comicios en Bolivia fue promulgada este domingo por el gobierno golpista, que anuló los ganados por Evo Morales en octubre pasado y vetó su candidatura al nuevo llamado a urnas.

