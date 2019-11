Convoca Evo Morales a nuevas elecciones

La Paz, Bolivia.- El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, convocó hoy a nuevas elecciones generales, en una conferencia de prensa ofrecida desde el hangar presidencial.

El líder de origen aymara afirmó que tras escuchar el criterio de miembros de la Central Obrera Boliviana y otros sectores sociales decidió renovar la totalidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral.

El Jefe de Estado constitucional de Bolivia añadió que en las siguientes horas la Asamblea Legislativa Plurinacional y de acuerdo con todas las fuerzas políticas establecerá los procedimientos para ello.

Morales reiteró que se convocará a nuevas elecciones nacionales, que mediante el voto permita al pueblo elegir democráticamente a sus autoridades e incorporar a nuevos actores políticos, y abundó que de igual forma, ocurrirán cambios en los Tribunales Electorales Departamentales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.