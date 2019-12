Convención del Clima, menos palabras y más acción

Madrid, España. – La Convención climática entra hoy en su segunda semana de sesiones en Madrid, momento decisivo para la aprobación de documentos que guíen las acciones de cara a 2020 y la ejecución del Acuerdo de París.

Precisamente el Artículo 6 del propio Acuerdo, destinado a regular el mercado de carbono resulta un tema controvertido y que los países en desarrollo rechazan, pues según los especialistas, se deben minimizar lo más posible las emisiones.

Es por esa razón que para el próximo año los países tendrán que definir sus nuevos compromisos; así como acciones de adaptación y mitigación que se deben presentar en la COP 26, a desarrollarse en la ciudad escocesa de Glasgow.

Para esta semana están previstos encuentros con la joven activista sueca Greta Thunberg y el exvicepresidente estadounidense Al Gore, conocido por sus acciones a nivel global por el cuidado del medio ambiente.

