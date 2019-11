Continúan en Chile protestas y represión

Santiago de Chile. – Enfrentamientos entre manifestantes y policías prosiguen marcando las protestas en la capital y otras ciudades de Chile desde hace más de un mes contra el modelo social existente y en demanda de una nueva constitución.

En Concepción, centro del país, la policía allanó dependencias de la Universidad Tecnológica y lanzó gases lacrimógenos para disolver una protesta estudiantil.

Organizaciones sociales y políticas chilenas insisten en que los llamados del gobierno a la paz son una cortina de humo tras la cual se mantiene la intención de perpetuar el sistema neocolonial vigente y la represión de las fuerzas policiales contra protestas pacíficas.

Diversos medios denunciaron el empleo de escopetas de perdigones por los carabineros UN día después que el jefe de ese cuerpo policiaco anunciara la suspensión temporal del uso de esas armas contra manifestantes, de los que han muerto 23 hasta la fecha.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.