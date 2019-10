Congresistas estadounidenses critican prohibición de vuelos a Cuba

Washington, EE.UU. – La congresista estadounidense Barbara Lee condenó la decisión de la administración de Donald Trump de suspender próximamente los vuelos de las aerolíneas norteamericanas a todos los destinos cubanos fuera de La Habana.

En su cuenta de la red social Twitter, la legisladora demócrata por California consideró que esa cancelación de vuelos constituye otro esfuerzo del ejecutivo del republicano para destruir cualquier relación entre nuestros países.

Trump canceling flights to Cuba is yet another effort to destroy any relationship between our countries. These isolationist and backwards policies will hurt Cuban and American people alike. #UnblockCuba https://t.co/SeIY2tDGtV

— Rep. Barbara Lee (@RepBarbaraLee) 26 de octubre de 2019