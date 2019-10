Confirman en Venezuela realización de elecciones parlamentarias

Caracas, Venezuela. – Al anunciar este lunes la instalación de la mesa electoral como parte de los acuerdos del diálogo nacional, el constituyente y representante por el Gobierno, Francisco Ameliach, puntualizó que solo se debatirá la fecha de las elecciones parlamentarias.

Al respecto explicó que se elaboró el cronograma de trabajo relacionado con la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, acción con la que se pretende retomar el sistema de representación proporcional y la observación internacional de las elecciones.

Ameliach insistió en que el año próximo se celebren esos comicios, y que la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral debe ser asumida por la Asamblea Nacional, actualmente en desacato.

De no hacerlo, precisó el presidente del Movimiento al Socialismo y constituyente Segundo Meléndez, la Asamblea dará la espalda al país, cuyos problemas deben ser resueltos por la vía electoral.

