Confirma Cuba solicitud de ayuda de Italia frente a COVID-19

La embajada de Cuba en Italia confirmó este domingo en Roma que recibió una solicitud de personal de la Isla especializado en enfrentamiento a enfermedades transmisibles, hecha por el gobierno de la región de Lombardía.

En un comunicado firmado por el embajador, José Carlos Rodríguez, la misión diplomática cubana dice que la petición fue formalizada en una carta del asesor de Salud y Bienestar de Lombardía, Giulio Gallera.

La nota indica que la misiva fue trasladada por la embajada de Cuba en Italia a las autoridades cubanas competentes, con las cuales -dice- nos mantenemos en contacto.

Puntualiza asimismo: “Estamos también en contacto directo con el señor Gallera, y la Embajada de Cuba en Roma mantendrá informada a la opinión pública sobre el curso y resultados de esta solicitud; al mismo tiempo, lamenta profundamente la alta morbilidad y mortalidad del nuevo coronavirus en Italia.

