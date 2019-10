Condenan represión a estudiantes y trabajadores en Chile

Santiago de Chile. – La Confederación Sindical Internacional, condenó enérgicamente la represión a los trabajadores y estudiantes chilenos que manifiestan su justo reclamo contra el aumento de los costos de los servicios públicos.

La organización demandó en un comunicado al gobierno de Chile el cese inmediato de todo acto de violencia contra los manifestantes, a retirar los militares de las calles, y a decretar el término del estado de emergencia.

El fin de la represión es condición esencial para que se establezca un proceso de diálogo con las organizaciones sociales, con el objetivo de lograr consenso y una solución pacífica al conflicto, declaró en el documento el organismo internacional.

Asimismo, la Confederación Sindical Internacional, manifestó su apoyo a las organizaciones sociales chilenas, y en especial a la Central Unitaria de Trabajadores, por su lucha contra las medidas neoliberales del gobierno.

El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, exhortó al gobierno chileno que dé pasos concretos para recuperar la paz, sobre la base de la justicia.

A través de un comunicado, expresó que a raíz de las protestas contra el alza del precio del metro, fuertemente reprimidas por policías y soldados, recordó que la violencia originada por procesos económicos de ajuste y expoliación, ha sido denunciada reiteradamente por el papa Francisco.

Añadió que la violencia generada por el propio poder público, no puede convertirse en la justificación para aplicar por parte del mismo Gobierno, una variante de violencia armada para reprimir a las víctimas de la presión económica.

Los jueces explicaron que el Estado chileno y su Gobierno, son los únicos responsables por las violaciones a los derechos humanos en las principales ciudades de ese país.

